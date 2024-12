Anziano inala un dente durante l’estrazione: salvato con un’operazione d’urgenza a Bassano del Grappa

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Quello che sembrava un semplice intervento odontoiatrico ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per un uomo di 87 anni che, durante un’estrazione, ha accidentalmente inalato il dente, che è finito nel polmone, causando una situazione di altissimo rischio. L’anziano è stato subito trasportato all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove un’équipe multidisciplinare ha eseguito un intervento d’urgenza per rimuovere il corpo estraneo. "Il dente inalato presentava un impianto con uno spigolo acuminato, aumentando il pericolo di lacerazioni al polmone", ha spiegato il dottor Carlo Barbetta, pneumologo che ha coordinato l’intervento.

L’operazione ha richiesto l’uso di un broncoscopio, uno strumento che permette di raggiungere le profondità del polmone per recuperare corpi estranei. "La procedura è stata complessa a causa della presenza di sangue e secrezioni, che rendevano difficile afferrare il dente con sicurezza", ha aggiunto Barbetta, sottolineando il rischio che un movimento brusco del paziente potesse peggiorare la situazione.

Grazie alla stretta collaborazione tra i reparti di Pronto Soccorso, Radiologia, Rianimazione e Pneumologia, l’operazione si è conclusa nel migliore dei modi. L’anziano, attualmente in buone condizioni, potrà essere dimesso già domani, giusto in tempo per trascorrere il Natale in famiglia. "Ancora una volta il nostro personale ha dimostrato straordinaria competenza e capacità di lavorare in équipe, garantendo interventi rapidi ed efficaci in situazioni critiche", ha commentato il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.