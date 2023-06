Anziana rimprovera 12enni che avevano danneggiato la segnaletica, loro la aggrediscono: ricoverata Una donna di 70 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due dodicenni a Palermo. L’anziana aveva rimproverato i due aggressori 12enni che stavano danneggiando la segnaletica stradale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 70 anni è stata aggredita da due dodicenni dopo averli rimproverati perché stavano danneggiando alcuni cartelli stradali in via Roma, a Palermo. L'anziana era in compagnia della figlia e si è avvicinata ai due dodicenni per rimproverarli e impedirgli di danneggiare la segnaletica stradale. I ragazzini, per tutta risposta, hanno prima aggredito verbalmente l'anziana e poi l'hanno spinta a terra, procurandole la rottura del femore.

La figlia della 70enne ha allertato il personale del 118 e le forze dell'ordine. La donna è stata portata all'ospedale Villa Sofia dove i medici hanno effettuato la diagnosi e disposto il trasferimento in una clinica per sottoporre la vittima a un intervento chirurgico. Non si hanno notizie dei due dodicenni che hanno causato all'anziana la rottura del femore: i ragazzini, infatti, sarebbero fuggiti subito dopo il fatto, approfittando del trambusto generale per far perdere le loro tracce. Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana.

"L'escalation di questi episodi di violenza – ha sottolineato La Piana nel suo intervento riportato sul sito di Palermo Today – ci preoccupa molto. Il tutto accade nel cuore della città di Palermo e questo ci fa notare che c'è bisogno di una maggiore vigilanza con la presenza di telecamere nelle strade più frequentate. Serve però anche la presenza dello Stato e una grande rete sociale e culturale che sappia diffondere tra i giovani la cultura del rispetto".

La Piana ha poi espresso la sua vicinanza alla vittima dell'aggressione e alla figlia che ha assistito alla scena. La donna ha infatti allertato i soccorsi che hanno poi trasportato la 70enne in ospedale. Dopo aver brevemente raccontato alle autorità quanto accaduto in centro, ha raggiunto la madre in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute.