Anziana imbavagliata e rapinata in casa, i due ladri ripresi dalle telecamere di sorveglianza: arrestati I Carabinieri di Termini Imerese, nel Palermitano, hanno arrestato un 49enne e un 54enne con l’accusa di rapina pluriaggravata. I due sarebbero entrati nella casa di una 89enne del luogo e, dopo averla imbavagliata, l’avrebbero costretta ad aprire la cassaforte per rubarle 70mila euro.

A cura di Eleonora Panseri

I Carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, nel Palermitano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del luogo su richiesta della Procura nei confronti del 49enne Dante D’Ambrogio e del 54enne Loreto Vittorio Martorana, accusati in concorso per il reato di rapina pluriaggravata.

I due, secondo le indagini dei militari dell'Arma, sarebbero i responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 89 anni. Il colpo è stato messo a segno alcuni mesi fa, lo scorso 22 giugno. La vittima, residente nel centro della cittadina di Termini Imerese, sarebbe stata costretta dai due malviventi ad aprire la cassaforte che conteneva 70mila euro in contanti.

La donna ha raccontato alle forze dell'ordine di aver tentato di lottare con tutte le sue forze per divincolarsi dalla morsa di uno dei due uomini ma che questo l'avrebbe immobilizzata e le avrebbe anche urlato contro. L’altro ladro l’avrebbe quindi imbavagliata, utilizzando un grosso nastro adesivo.

Questo, ha riferito la signora, le avrebbe procurato forte dolore e tanta paura di soffocare. Dopo aver chiesto dove era la chiave della cassaforte, le avrebbero portato via il denaro di una vita di sacrifici. Dopo il colpo, secondo le parole della stessa anziana, i due malviventi l'avrebbero quindi lasciata in bagno imbavagliata e ad arrivare in suo aiuto sarebbe stata una vicina di casa, sentendo le urla di paura e di dolore dell'89enne.

Gli uomini dell'Arma sarebbero riusciti a incastrare gli uomini grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze dell'abitazione dell'anziana. Ora la posizione dei due indagati verrà passata al vaglio dall’Autorità Giudiziaria nel corso dei successivi accertamenti e dell’intero iter processuale.