Any, scomparsa a 16 anni dopo essere stata accompagnata a scuola. I genitori: “Aiutateci a trovarla” Any Arismel, ragazza di 16 anni di origine domenicana, è scomparsa nel nulla lunedì scorso, 29 maggio, dopo essere stata accompagnata in una scuola di Verona dai genitori.

A cura di Davide Falcioni

Sedici anni, alta un metro e settanta, capelli e occhi neri. È l'"identikit" che Chi L'Ha Visto ha fatto di Any Arismel, ragazza di origine domenicana scomparsa nel nulla lunedì scorso, 29 maggio. La giovane quella mattina era stata accompagnata a scuola a Verona dai genitori: indossava una felpa di colore grigio, una t-shirt nera con sul davanti un simbolo rosso, scarpe da ginnastica bianche e uno zaino nero con logo bianco. Dopo essere scesa dall'auto e aver salutato il padre e la madre, Any tuttavia non si sarebbe recata in classe – dove né i compagni né gli insegnanti l'hanno vista arrivare – e di lei si sono del tutto perse le tracce. Da quasi dieci giorni infatti l'adolescente non torna a casa.

Eppure, almeno secondo i genitori, quella mattina "non c'era nulla di strano", e niente avrebbe fatto presagire un allontanamento volontario della sedicenne. Per aumentare le possibilità di ritrovare l’adolescente, il padre e la madre si sono rivolti alla trasmissione "Chi L'ha Visto?", ma per il momento le ricerche non hanno sortito gli effetti sperati.

Stando a quanto riportato sul sito della trasmissione "Any vive a Castelnuovo del Garda (Verona), con la famiglia. È una ragazza molto sportiva e ha una grande passione per il tennis e studia in un istituto di Verona. Lunedì 29 maggio i genitori l’hanno accompagnata a scuola, ma poi lei in classe non è entrata, né è tornata a casa. Da quel momento non si sono avute più sue notizie. Non ha con sé il cellulare, né i documenti", circostanza che aumenta i timori: senza telefono come potrebbe chiedere aiuto in caso di bisogno? E senza carta d'identità come potrebbe essere eventualmente identificata?