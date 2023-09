Annullato il licenziamento del pilota Ita che si era addormentato su un volo New York – Roma Il giudice del lavoro ha stabilito che il licenziamento è da considerare illegittimo; il datore di lavoro – Ita Airways – dovrà anche risarcire il pilota.

A cura di Davide Falcioni

Luca Redavid, giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, ha annullato il licenziamento del pilota si era addormentato durante un volo partito da New York e diretto a Fiumicino: l'uomo, secondo la sentenza, non si è potuto difendere, dunque il suo licenziamento è da considerare illegittimo e il datore di lavoro – Ita Airways – dovrà anche risarcirlo. Il pilota che aveva schiacciato un pisolino avrà anche diritto a ricevere lo stipendio dal momento del licenziamento (il 26 maggio 2022) oltre ai contributi assistenziali e previdenziali. Ita dovrà anche reintegrare il pilota. La compagnia avrebbe infatti violato la procedura contenuta nello Statuto dei lavoratori, impedendo al dipendente di difendersi.

I fatti

I fatti risalgono al 30 aprile 2022, quando per una decina di minuti si persero le tracce del volo Ita Airways AZ609. Il velivolo, un Airbus A330-200 decollato da New York sette ore e mezza prima, non rispose ai controllori di terra in territorio francese, facendo temere il peggio e facendo quindi immediatamente scattare le procedure d'allarme che prevedono pure la messa in allerta dei caccia militari. I jet, alla fine, non vennero fatti decollare e il velivolo civile atterrò regolarmente a Roma. Sebbene i passeggeri non fossero mai stati in pericolo, era stata avviata un'indagine interna volta a stabilire che cosa fosse davvero accaduto.

Alcune settimane dopo la vicenda il comandante era stato licenziato perché, come spiegò Ita Ita, l'indagine aveva portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore sia durante il volo che una volta atterrato. Ita, in particolare, aveva chiesto al comandante se avesse invitato le assistenti di volo a non citofonare spesso per non svegliare il primo ufficiale che dormiva e se, per caso, fosse stato vittima di un improvviso colpo di sonno. Il comandante aveva negato ogni addebito, sostenendo di essere rimasto sempre vigile e di non aver risposto ai centri radar francesi a causa di un’avaria a bordo nei sistemi di comunicazione. Avaria che, però, non è stata riscontrata.