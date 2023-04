Andreea Rabciuc, indagine prorogata a 13 mesi dalla scomparsa: perizia su tracce biologiche repertate Il Gip ha prorogato a 18 mesi le indagini preliminari sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l’11 e il 12 marzo 2022. Stabilita perizia su tracce biologiche repertate, che interesserebbero gli indumenti di Simone Gresti, ex fidanzato della ragazza e unico indagato.

A cura di Ida Artiaco

Saranno prorogate le indagini sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l’11 e il 12 marzo 2022 dopo aver partecipato ad una festa con degli amici e il fidanzato Simone Gresti, al momento unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

Lunedì scorso il gip ha infatti stabilito la seconda proroga, allungando così a 18 mesi le indagini preliminari, che proprio negli ultimi giorni avevano subito una accelerazione.

Sono stati infatti perlustrati i terreni circostanti due abitazioni in campagna nei pressi di Castelbellino, in uso al padre di Gresti, alle quali aveva presenziato personalmente anche il pubblico ministero Irene Bilotta, titolare del fascicolo.

Nelle scorse ore, inoltre, il Tribunale di Ancona ha anche stabilito di affidare una perizia ad un tecnico della Procura su tracce biologiche repertate, che interesserebbero gli indumenti di Simone Gresti, tra cui un giubbotto, sequestrato dai carabinieri. All’accertamento, irripetibile, potrà prendere parte anche la difesa dell’indagato che, con ogni probabilità, potrebbe nominare un suo perito. Nei prossimi giorni riprenderanno anche le ricerche da parte del pm insieme ai carabinieri, all’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e ai cani molecolari.

Intanto, come riferisce RaiNews, è arrivata da Amelia, in Umbria, l'ultima segnalazione su Andreea. La somiglianza di una ragazza con la 27enne è stata notata da una donna che ha avvertito i carabinieri della stazione locale, ma mancano verifiche. Per altro, non è il primo avvistamento della 27nne. Diversi, da Roma e Milano, ne sono arrivati nel corso dei mesi alla redazione di Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 che si sta ancora occupando del caso.