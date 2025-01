Andrea Prospero scomparso a Perugia, l’ultimo messaggio della sorella visualizzato e senza risposta

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Andrea Prospero

Avrebbe visualizzato il messaggio della sorella senza però rispondere Andrea Prospero, lo studente residente a Lanciano (Chieti) che frequenta il corso di Informatica all'Università degli Studi di Perugia e che si è allontanato senza dare sue notizie venerdì 24 gennaio.

La sorella gemella di Prospero avrebbe notato la visualizzazione dei messaggi e nonostante la mancata risposta, ha comunque atteso il fratello alla mensa universitaria, chiamandolo al cellulare. Il telefono del giovane ha squillato però a vuoto da allora.

Per la sua scomparsa, la Procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. Dalla scomparsa, il cellulare del ragazzo risulta spento o irraggiungibile. I genitori dei due fratelli sono a Perugia da domenica e le autorità hanno parlato con il con il coinquilino di Andrea Prospero, uno studente residente all'Ostello Don Emilio Bromuri. Secondo quanto emerge dalle telecamere di videosorveglianza della struttura, il ragazzo è uscito dalla sua stanza verso le 11 del mattino senza dire a nessuno dove fosse diretto.

L'ultima cella agganciata dal suo cellulare sarebbe quella dell'area di Monteluce, a circa un chilometro dallo studentato. Al momento della scomparsa, Andrea indossava delle sneakers bianche, un pantalone grigio, un piumino blu scuro con cappuccio e uno zainetto nero. È alto 1,80 metri e pesa circa 50 chilogrammi.

Non è ancora chiaro cosa possa aver spinto lo studente ad allontanarsi senza dare sue notizie. Per il momento i soccorsi non escludono alcuna pista e la polizia, con il supporto della Protezione civile, sta continuando le ricerche. Stamane si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato tutte le componenti per la ricerca delle persone scomparse: il Comune di Perugia, la questura, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della guardia di finanza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la Protezione civile regionale.