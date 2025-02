Andrea Prospero morto a Perugia, il papà a Chi L’Ha Visto: “Forse ucciso da un’organizzazione criminale”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

"Era molto bravo col computer, potrebbe essere stato contattato da un'organizzazione criminale che avevo intuito le sue capacità", così Michele, padre di Andrea Prospero, il 19enne, studente di informatica, ritrovato morto lo scorso 24 gennaio in un B&B a Perugia, nella puntata di stasera, 12 febbraio, di Chi L'Ha Visto?

"Forse ad un certo punto ha capito che non voleva più starci dentro e quindi qualcuno lo ha ucciso" ha ipotizzato il signor Prospero, che quindi non crede alla tesi del suicidio del figlio. "Non si è ucciso, ma l'hanno ucciso: ne sono convinto al 100%" ribadisce l'uomo.

Da una prima analisi dei dispositivi elettronici, è stato accertato che Andrea aveva adottato misure di protezione avanzate per i suoi telefoni, utilizzando sistemi di sicurezza complessi per nascondere cartelle e applicazioni che potrebbero essere cruciali per fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero e dalla trama intricata.

Di conseguenza, gli investigatori di Perugia, guidati dal vice procuratore Giuseppe Petrazzini e con il supporto del procuratore capo Raffaele Cantone, avranno bisogno di almeno dieci giorni per esaminare i file presenti sui dispositivi, che includono quattro telefoni, di cui uno personale ma senza SIM, e un computer portatile che ha subito danni a causa dei liquidi del corpo del giovane, trovato prono sul letto, proprio sopra il dispositivo.

Nel bed and breakfast sono stati inoltre rinvenute numerosi SIM card. La causa della morte di Andrea sarebbe un'intossicazione da farmaci: "Lui usava solo farmaci contro l'acne. Al massimo qualche antibiotico" assicura il papà.