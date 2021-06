Ancora incidenti sul lavoro e ancora vittime. Giuseppe Di Vittorio, camionista abruzzese di 55 anni, è morto nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 365 a Castiglione Messer Raimondo. Come hanno riferito i Vigili del Fuoco – intervenuti sia da Penne che da Teramo – "nell’incidente è rimasta coinvolta un’autobetoniera. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bisenti, giunti sul posto per gli adempimenti di competenza, l’autista ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una semicurva, mentre percorreva la strada in salita". Il camion è finito fuori strada e si è ribaltato lungo una ripida scarpata per una decina di metri. A causa del violento impatto con il suolo, il bicchiere che contiene il cemento si è staccato dal telaio del mezzo pesante. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è rimasto bloccato sotto una ruota del camion. Per estrarlo i vigili del fuoco hanno utilizzato alcuni cuscini gonfiabili di sollevamento e un divaricatore idraulico. Purtroppo per Di Vittorio non c’è stato niente da fare e i sanitari dell’eliambulanza del 118 di Pescara non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Liguria, agricoltore di 46 anni muore schiacciato dal trattore

Un altro incidente che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante è avvenuto in Liguria. Fabio Rovere, un uomo di 46 anni, è morto a mentre era al lavoro in un terreno in località Nirasca, nel comune di Pieve. L’uomo, per cause da accertare sulle quali indagano i carabinieri, è rimasto schiacciato sotto il suo trattore e ha perso la vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco, un equipaggio della Croce Rossa di Pieve di Teco, il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatarne la morte.