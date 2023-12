Alto Adige, valanga travolge due fratelli durante escursione: Alberto muore a 34 anni Alberto e Marco Freies erano in val di Fleres a circa 3 mila metri di quota sotto Cima delle pecore quando il distacco di neve li ha travolti. Ad avere la peggio il minore dei due, 34enne.

A cura di Biagio Chiariello

Alberto Franzoi (a sinistra) con il fratello Marco

Stava facendo un'escursione sulla neve con il fratello in val di Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, quando una valanga li ha travolti: ad avere la peggio Alberto Franzoi, 34 anni.

L'escursionista, una volta recuperato, è stato portato all'ospedale di Bolzano, ma purtroppo è deceduto poco dopo.

Il fratello, Marco, 36 anni, è rimasto fortunatamente illeso. È stato lui a dare l'allarme. I due, originari di Rovereto e residenti a Trento, erano partiti in mattinata. I due erano a circa 3.000 metri sotto Cima delle pecore, quando

c‘è stato il distacco di neve. La chiamata ai soccorsi è partito poco dopo le 11.30.

Sul posto, per le ricerche, il soccorso alpino di Fleres e gli elicotteri Pelikan 1 e dell’Aiut Alpin Dolomites. Alberto è stato intubato dal medico sul posto Alberto e poi portato all'ospedale di Bolzano in condizioni gravissima. È deceduto nel tardo pomeriggio.

Alberto Franzoi

Alberto Franzoi era uno apprezzzato tecnico specializzato nel settore delle microtecnologie, attualmente in forza al Trento Institute for Fundamental Physics and Applications, nell'ambito dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Nelle immagini postate sui social, la passione per la montagna, lo sport e per lo sci alpinismo.

Quella di Fleres non è stata l'unica valanga in Alto Adige. Un altro incidente è avvenuto a Resia e si è reso necessario l'intervento dei soccorsi ma fortunatamente non risultano persone coinvolte. Uno scialpinista della provincia di Brescia del 1996 invece è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite e le contusioni riportate dopo un incidente in cima Presena.