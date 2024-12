Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, i soccorritori bloccati scendono a valle: “Ricerche ancora sospese” Sono scesi a valle dopo due giorni i soccorritori dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso, che erano rimasti bloccati a Campo Imperatore a causa delle avverse condizioni meteo: “Ma le ricerche restano sospese”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Dopo due giorni di difficoltà i soccorritori dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso, che erano rimasti bloccati a Campo Imperatore, sono riusciti a scendere a valle.

Il gruppo, composto da 11 persone, è rimasto bloccato dalle ore 12:00 di lunedì 23 dicembre alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 25 dicembre, ma era in quota già dalla giornata di domenica. Hanno trascorso a lavoro anche la vigilia di Natale. Le condizioni in quota risultano sempre proibitive – riferisce il Soccorso alpino -, ma un breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia con il conseguente rientro a valle dei soccorritori.

"Quando ci è stato comunicato che saremmo rimasti bloccati qui su siamo rimasti un po' disorientati, ma ci siamo subito organizzati per gestire la situazione in serenità. Qui abbiamo tutte le scorte alimentari necessarie. Possiamo affrontare un'altra settimana", aveva raccontato a Fanpage.it Giusy, la responsabile dell'ostello di Campo Imperatore, che aveva rassicurato sulla situazione: "Essendo un ostello di montagna siamo preparati per le emergenze".

Le ricerche dei due dispersi, invece, rimasti bloccati in cima domenica sera, riprenderanno non appena le condizioni meteo in quota lo consentiranno, dal momento che è in corso una bufera di neve.

Gli alpinisti dispersi sono Luca Perazzini e Cristian Gualdi, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini). Sono bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso, dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande. Sono stati loro stessi a dare l'allarme, facendosi localizzare, ma le ricerche dei soccorritori sono state appunto sospese da lunedì intorno a mezzogiorno proprio a causa del peggioramento delle condizioni meteo e potrebbero non riprendere a breve. Si sono registrate raffiche di vento che superano i 140 km/h, temperature fino a -9,5°C e visibilità ridotta a causa di neve e nebbia.