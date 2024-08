video suggerito

Allontanata dalla piscina perché allatta: "Per loro era offesa ad altre religioni". Replica: "Era pericoloso" L'episodio sabato scorso in una piscina di Piacenza. "Mi hanno detto di spostarmi perché potevo offendere altre religioni" ha denunciato la mamma 32enne. La società che gestisce la struttura non nega l'allontanamento ma replica: "Era coi piedi in acqua, era pericoloso".

A cura di Antonio Palma

“Mi hanno allontanato dalla piscina mentre allattavo la mia bimba dicendomi che potevo offendere altre religioni”, è la denuncia di una giovane mamma piacentina che da alcuni giorni ha scatenato un acceso dibattito nella città emiliana. L’episodio sabato scorso mentre la donna era nella piscina del Polisportivo di Piacenza con marito e figlioletta di un anno. Era pomeriggio quando la donna ha deciso di allattare la piccola che aveva fame. A questo punto è stata avvicinata da un bagnino della struttura che l’ha invitata ad allontanarsi dalla piscina e a recarsi in un luogo più appartato.

Alle richieste di spiegazioni della 32enne, l’addetto della piscina le avrebbe detto che allattare davanti a tutti avrebbe potuto urtare la sensibilità di persone di altre religioni. “Non me l’aspettavo, io ho sempre allattato al seno mia figlia ovunque. L’ho fatto persino in crociera, all’estero, l’ho fatto in chiesa durante cerimonie, l’ho fatto in treno. Dunque, che problema c’è?” ha dichiarato la donna al quotidiano Libertà.

Dopo la denuncia pubblica da parte della 32enne, la società che gestisce il centro sportivo e la piscina per conto del Comune di Piacenza ha replicato, dando una versione un po’ diversa. La società non nega che la donna sia stata allontanata perché allattava ma spiega che era solo per motivi di sicurezza. Stando ai gestori della piscina, la posizione della donna, che aveva le gambe in acqua, era pericolosa.

La stessa donna ha confermato che era coi piedi in acqua seduta a bordo della piscina dei piccoli mentre allattava ma che, alla sua richiesta di spiegazioni, l’addetto ha fatto riferimento ai motivi religiosi. “Probabilmente sul momento gli è venuta questa giustificazione. Ma non c’entra nulla. Qui non è proibito allattare. Resta che il bordo vasca non è preposto a esserne sede per svariati motivi, primo fra tutti la sicurezza dei più piccoli” ha dichiarato il presidente dell’associazione Nicola Vitali, aggiungendo: “La reazione di questa signora mi spinge però a dire che faremo un’area dedicata alle neo mamme dove allattare in pace e in un luogo fresco dell’area”.