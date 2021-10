Allerta meteo 17 ottobre Calabria e Sicilia, domenica con alta pressione e temporali: le previsioni Che tempo farà domenica 17 ottobre: allerta meteo gialla della Protezione civile su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Le previsioni meteo indicano che gradualmente l’anticiclone delle Azzorre punta a conquistare completamente il Paese. Poche zone risentono di una circolazione ancora instabile.

A cura di Susanna Picone

Le previsioni meteo di domani, domenica 17 ottobre 2021, indicano che sarà una giornata con sole prevalente sulla penisola. Gradualmente, ma senza sosta, l'anticiclone delle Azzorre sta conquistando la penisola e solo pochi settori risentono di una circolazione ancora instabile. Nel corso dell'ultima parte del weekend il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato. Dalle prime ore della giornata attese precipitazioni in Sicilia e poi anche nella provincia di Reggio Calabria. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse di notte e al primo mattino con valori sotto i 10°C su gran parte del Centro-Nord.

Domenica avremo bel tempo al Nord, al Centro sarà soleggiato, al Sud instabile su Sicilia e reggino, localmente in Puglia. Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico in settori di Calabria e Sicilia.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla in Calabria e Sicilia

Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 17 ottobre 2021.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare indicano che domani al Nord avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento a ridosso delle Prealpi. Temperature minime in calo.

Temperature in aumento in Sardegna

Al Centro nubi basse sulle regioni adriatiche e sul Lazio meridionale, bel tempo sulle altre Regioni. Temperature in aumento lungo le aree appenniniche e su quelle interne della Sardegna.

Nuvole e temporali al Sud e in Sicilia

Molte nuvole in Sicilia e Calabria meridionale con rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud.