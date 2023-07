Allerta caldo in Italia domani 30 luglio, bollino arancione in 10 città: le previsioni meteo Secondo i dati del bollettino sulle ondate di calore, aggiornato quotidianamente sul sito del ministero della Salute, domani è previsto il ritorno di almeno dieci città con bollino arancione.

A cura di Davide Falcioni

L'alta pressione nord africana, accompagnata sempre da una massa d’aria subtropicale, rimane a ridosso delle nostre regioni centro-meridionali dove il caldo sta aumentando, senza tuttavia raggiungere i livelli dei giorni passati, con picchi massimi sotto i 40 gradi. Al Nord, invece, la sensazione di caldo sarà accentuata dall’afa, ma le temperature resteranno nella media. Nel frattempo la perturbazione atlantica che sta lambendo le Alpi favorirà lo sviluppo di temporali non solo sui monti, ma anche nell’alta pianura padana, fino a raggiungere il settore dell’alto Adriatico entro la mattina di domani 30 luglio. Da segnalare il rischio temporali localmente intensi con possibili episodi di grandine e forti raffiche di vento fra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie nel corso della notte.

In questo quadro il Ministero della salute ha pubblicato un bollettino con l'allerta caldo.

Allerta caldo domani 30 luglio, bollino arancione in dieci città

Domani, domenica 30 luglio, secondo i dati del bollettino sulle ondate di calore, aggiornato quotidianamente sul sito del ministero della Salute, c’è il ritorno di almeno dieci città con bollino arancione. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma. Nessun bollino rosso, grazie al calo termico degli ultimi giorni.

Bollino giallo e verde domani 30 luglio in 17 città

Il bollino giallo è stato emesso per Ancona, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Verona e Viterbo. Bollino verde, invece a Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Trieste e Venezia

Le previsioni meteo per domani 30 luglio

Domani, 30 luglio, tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, con qualche velatura e temporanei addensamenti nel pomeriggio sull’Appennino dove non si escludono brevi piovaschi nel settore centrale. Iniziali annuvolamenti al Nord, con residui rovesci o temporali fra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia nelle prime ore del mattino; in giornata tendenza a schiarite ampie, salvo lo sviluppo di brevi e isolati rovesci sulle Prealpi orientali, rilievi friulani e Appennino emiliano. Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento.