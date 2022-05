Allarme della polizia postale per il pupazzo Huggy Wuggy: “Genera ansie e paure nei bambini” Si chiama Huggy Wuggy il pupazzo horror del web oggetto di un alert della polizia postale perché, secondo uno studio, provocherebbe ansie e paure nei bambini: “È pericoloso”

A cura di Chiara Ammendola

All'apparenza potrebbe sembrare un pupazzo come un altro, ma dietro quell'enorme bocca rossa si nascondono lunghi denti affilati pronti a divorare le sue vittime. Parliamo di Huggy Wuggy, uno dei pupazzi più celebri del web che in questi giorni è diventato famoso anche tra gli adulti dopo che la polizia postale ha diramato un alert col quale mette in guardia i genitori affinché evitino che i loro figli entrino in contatto con il noto pupazzo i cui video imperversano su Youtube.

Secondo quanto emerso da uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell'Unità analisi del crimine informatico della Postale, Huggy Wuggy potrebbe generare nei bambini ansie e paure. Nel videogioco horror che lo vede protagonista, Poppy Playtime, vietato ai minori di 13 anni, il pupazzo dal folto pelo blu e dai lunghi denti affilati nascosti dietro un sorriso apparentemente dolce, insegue i protagonisti del gioco all'interno di una casa abbandonata. Col tempo è diventato però feticcio di molti iniziando a essere protagonisti di video poi caricati su Youtube oltre che di meme e una canzoncina.

L'alert della polizia postale in Italia segue quello già diramato nelle scorse settimane da altri paesi come il Regno Unito dove le forze dell’ordine sono intervenute per raccomandare ai genitori di stare attenti ai contenuti che i bambini guardano online. “Alcuni contenuti potrebbero non essere appropriati ai bambini e se ne raccomanda, pertanto, la supervisione da parte degli adulti”, si legge nel comunicato della polizia che ha poi invitato i genitori ad adottare alcune strategie per proteggere i bambini.