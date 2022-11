Alice Neri trovata morta nell’auto carbonizzata, la mamma: “È stata uccisa ma non è stato suo marito” La mamma di Alice Neri è convinta che la 32enne sia stata uccisa, ma esclude qualsiasi responsabilità del genero. “Lui amava mia figlia e la mia nipotina, è stato scagionato con prove certe”

A cura di Gabriella Mazzeo

Non crede al suicidio Patrizia Montorsi, la mamma della 32enne Alice Neri trovata morta all'interno di un'automobile bruciata nella notte di venerdì a Fossa Concordia (Modena). La donna, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Resto del Carlino, ha sottolineato che Alice era molto credente e che pertanto non volesse togliersi la vita. Ha escluso inoltre qualsiasi responsabilità del marito, che aveva denunciato la sua scomparsa il giorno prima del ritrovamento.

"Non si sarebbe mai tolto la vita – ha detto la donna – e non avrebbe avuto alcun motivo per farlo. Tutti sappiamo che Alice non si è uccisa. La conosco, è mia figlia. Non aveva ragioni personali per uccidersi, era felice e innamorata, suo marito poi è delizioso. Aveva una casa, una famiglia ed era realizzata anche sul lavoro. Alice è stata uccisa, ne sono sicura".

Montorsi non sa però spiegarsi le dinamiche dell'ipotetico delitto. "Nessuno ci dice nulla, io devo ancora essere contattata dalle forze dell'ordine. Quello che so l'ho scoperto prima dai giornali. Ho saputo del ritrovamento del cadavere di una donna ma ho sperato fino all'ultimo che non si trattasse di mia figlia. Poi la tragica sentenza: l'auto era la sua e il corpo era il suo. Se avessi più risposte forse riuscirei a trovare un po' di pace".

Sull'ipotesi di una responsabilità del genero, la donna è categorica. "Non è stato lui, ne sono certa. È vero che nella vita tutto può succedere, ma mio genero è stato scagionato con prove certe legate ai suoi spostamenti dai giorni scorsi fino al ritrovamento del corpo. Era a casa con la loro bambina. Lui è innamoratissimo di mia figlia e di mia nipote. Siamo una famiglia onesta, dedita al lavoro, che non ha mai fatto del male a qualcuno".

Alice Neri era felice e serena. Questo è quanto sostiene sua madre nel corso dell'intervista. "Basta guardare le foto e i video che pubblicava online anche pochi giorni prima della scomparsa: era innamorata e tranquilla. Voleva molto bene alla sua famiglia e mia nipote è una bimba felice". Sulle dinamiche della scomparsa, la donna ha una sola certezza. "Non è scappata di casa. Era uscita per un aperitivo con le amiche, non c'era alcun sotterfugio. Non c'era nessun altro uomo nella sua vita, ne sono sicura. Lei si confidava con me e non mi ha mai parlato di una relazione extraconiugale. Senza suo marito non avrebbe potuto vivere, me lo diceva sempre".