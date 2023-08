Alice Neri, marito e collega non sono più indagati: posizioni archiviate, nel mirino resta Gaaloul Il Gip Andrea Scarpa ha archiviato le posizioni di Nicholas Negrini e di Marco Cuccui, rispettivamente marito e collega di Alice Neri: i due erano stati inizialmente iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto dopo la morte della 32enne, trovata carbonizzata in auto lo scorso novembre nelle campagne di Concordia.

A cura di Ida Artiaco

Alice Neri con Nicholas Negrini

Il giudice Andrea Scarpa ha archiviato le posizioni di Nicholas Negrini e di Marco Cuccui, rispettivamente marito e collega di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata nella sua auto nelle campagne di Concordia, nel Modenese, lo scorso novembre. I due erano stati inizialmente iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto.

Lo scorso 29 giugno la Procura di Modena aveva presentato richiesta di archiviazione nei confronti dei due indagati, il marito per l'appunto e il collega di Alice, che la sera e la notte tra il 17 e il 18 novembre 2022, quindi poco prima della scomparsa della donna, si era intrattenuto con lei allo Smart Caffè di Concordia ed era stato considerato l'ultima persona a vedere la 32enne viva.

Alice Neri e il marito.

Nel provvedimento si leggeva che "tutte le indagini svolte hanno escluso la presenza degli stessi nel luogo e nell'ora dell'omicidio e della distruzione del cadavere", pertanto, "si è determinato a formalizzare al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione nei confronti di entrambi per infondatezza della notizia di reato non avendo gli stessi commesso il fatto".

Oggi il Gip ha accolto quella richiesta. Per chi indaga sui loro movimenti in quella notte non ci sono dubbi: Nicholas Negrini si trovava a casa con la figlioletta e diede l’allarme non vedendo rientrare la moglie, mentre Marco Cuccui tornò a casa verso le 3 di notte dopo avere salutato Alice.

Alice Neri

Dunque, l'unico indagato per l'omicidio resta Mohamed Gaaloul, che si trova al momento in carcere. Il 29enne sarebbe stato l'ultimo – secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti – a vedere la vittima quella notte. Recentemente il Gip ha anche rigettato la richiesta della difesa dell'indagato di procedere a nuovi accertamenti sui reperti, tra cui le schede elettroniche rinvenute sull'auto della vittima. Anche il movente del delitto resta ancora un mistero.