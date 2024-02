Alice Neri morta carbonizzata, inizia il processo contro Mohamed Gaaloul. Il pm: “È femminicidio”

È cominciato il processo in Corte d'Assise a Modena sull'omicidio di Alice Neri, la 32enne morta carbonizzata nella sua Ford Fiesta la notte del 18 novembre del 2022 a Concordia sulla Secchia. L'imputato è il 30enne di origini tunisine Mohamed Gaaloul che risponde di omicidio volontario aggravato e distruzione di cadavere e sarà giudicato con giudizio immediato.

La Pm Claudia Natalini, titolare del fascicolo insieme a Giuseppe Amara, non ha dubbi sul fatto che si sia trattato di femminicidio.

A undici metri dall’auto bruciata viene trovata la spallina del reggiseno di Alice – afferma – È notte, è freddo. Nell’originaria chiusura delle indagini era contestata l’aggressione a scopo sessuale eliminata per principio di specialità: non puoi processare una persona per un reato diverso rispetto a quello per cui la persona è stata estradata, Ovvero omicidio e distruzione di cadavere. Finché la Francia non darà l’ok a estendere l’estradizione è un reato per cui non possiamo procedere ma siamo nell’ambito del cosiddetto femminicidio".