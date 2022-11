Alice Manfrini è morta. La tiktoker che raccontava la sua lotta contro il cancro aveva 24 anni Alice Manfrini è morta: la ragazza, malata di Sarcoma di Ewing, raccontava la sue giornate sui social. “No rain, no flowers” scriveva sulla bio del suo profilo: “senza pioggia non ci sono fiori”.

A cura di Biagio Chiariello

Alice Manfrini è morta. La ventiquattrenne bolognese che sui social aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore, raggiungendo migliaia di followers su TikTok, è venuta a mancare qualche giorno fa a causa del male che l'aveva colpita: aveva scoperto nel 2021 di avere un Sarcoma di Ewing al ginocchio. Ma la giovane non aveva mai perso la speranza.

Nella sua bio su TikTok si legge: "No rain, no flower". Che significa "Non ci sono fiori senza pioggia". Poi l'emoticon di una gamba artificiale. Quattro parole e un disegno che bastano a raccontare il messaggio che Alice voleva trasmettere alle oltre 20mila persone che avevano iniziato a seguirla in questi mesi.

La ragazza aveva cominciato ad avere problemi al ginocchio nel 2020 durante il lockdown. Dolori che duravano per un periodo, poi sparivano per alcune settimane. "Tutti mi dicevano di non preoccuparmi" aveva raccontato in un'intervista a Today. Ed effettivamente le prime analisi non avevano rivelato nulla. Alice aveva provato ad effettuare una Tac per contrasto, ma il Covid l'ha costretta ad attendere.

Passa un mese, ma le liste d'attesa sono piene: "Per recuperare il lavoro perso durante la pandemia". Finalmente l'esame arriva a febbraio 2021. È tardi: Alice inizia subito la chemioterapia. Poco dopo festeggia il traguardo della laurea in economia. In tutto fa sei cicli di chemioterapia e affronta sei operazioni. A novembre 2022 arriva la notizia del suo decesso.

Nei suoi periodi di ricovero la giovane era sola: durante il 2021 i protocolli sanitari legati alla pandemia avevano impedito ad amici e familiari di farle visita in ospedale. Da lì è nata l'idea di raccontare la sua storia su TikTok. Un diario virtuale attraverso il quale documentare progredire delle cure, smpre con il sorriso: "Sdrammatizzare mi è venuto naturale perché sono cresciuta in una famiglia ironica ed autoironia" aveva raccontato in un'intervista.

Alice sapeva che la sua situazione era grave: "È la mia routine: mi sveglio, so di essere così e non ne faccio un dramma" diceva. Non aveva mai perso la speranza: "Spero che succederà, che mi diranno ‘sei guarita' e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo".