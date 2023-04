Alessandro Venturelli scomparso nel nulla, genitori: “Ignorati, cerchiamo un figlio non delle scarpe” “La Procura intende archiviare tutto ma i magistrati non mi hanno nemmeno interrogata una volta” ha confessato la mamma di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso nel nulla da Sassuolo (Modena) ormai da oltre due anni.

A cura di Antonio Palma

"Io non auguro quello che stiamo passando a nessuno, ma vorrei che i magistrati si rendessero conto del nostro stato d'animo: stiamo cercando un figlio, non un paio di scarpe" è il disperato e sofferto appello dei genitori di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso nel nulla da Sassuolo (Modena) ormai da oltre due anni e mai ritrovato. Un appello dettato dallo sconforto nel sapere che l'inchiesta, aperta tempo fa contro ignoti con l'ipotesi di sequestro di persona, rischia ora di essere archiviata.

"Abbiamo avuto due segnalazioni dall'Olanda che ci sono parse attendibili. Eppure, adesso la Procura intende archiviare tutto. I magistrati non mi hanno nemmeno interrogata una volta, vorrei che almeno mi guardassero negli occhi" ha confessato al Corriere della Sera mamma Roberta Carassai che ora, oltre al dolore per la scomparsa di un figlio, si vede di fronte la prospettiva anche di perdere l'appoggio della magistratura per ricerche all'estero.

La famiglia di Alessandro Venturelli fin dai primi giorni della scomparsa si è sempre mobiliata in tutte le direzioni ad esmepio con una foto age progression per cercare il ventenne ma teme l'impossibilità di poter agire da sola nel caso il ragazzo fosse stato convinto da altri ad allontanarsi come ad esempio una setta. Secondo la famiglia, il giovane potrebbe essersi allontanato dopo essere stato plagiato da qualcuno, sull'onda dell'ansia e della paura.

"Nei giorni precedenti la sparizione, Alessandro si comportava in modo strano, mi diceva di stare attenta e che lui si sentiva manipolato. Purtroppo non riuscii a fargli dire altro, Sono convinta che sia successo qualcos'altro, perciò bisogna cercarlo seriamente. Noi non ci arrendiamo" ha confessato la mamma.

I genitori di Alessandro Venturelli accusano gli inquirenti di non aver fatto abbastanza. Ad esempio "non sono mai state visionate le telecamere della videosorveglianza sulle strade di Sassuolo nel giorno in cui scomparve", ma soprattutto "a 28 mesi dalla sua scomparsa la polizia olandese non lo stava cercando, perché per farlo aveva bisogno di un ordine europeo di indagine che avrebbe dovuto trasmettere la Procura di Modena ma non l'ha mai fatto".