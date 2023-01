Alessandro e Maria Chiara, chi sono le vittime dell’incidente a San Donà: avevano solo 20 anni Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23, sono le due vittime dell’incidente stradale verificatosi ieri a San Donà: lei lavorava come commessa da Intimissimi, lui era capo scout. Sono morti sul colpo.

A cura di Ida Artiaco

Sono Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23, le due giovanissime vittime dell'incidente stradale verificatosi nello scorse ore a San Donà. I due sono morti sul colpo dopo che l'auto all'interno della quale viaggiavano si è schiantata contro un guardrail dopo aver sbandato sull'asfalto bagnato dalla pioggia. Altri tre amici che erano con loro sono feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

La parte anteriore della Seat Ibiza azzurra è rimasta quasi intatta, mentre la parte posteriore destra è stata letteralmente squarciata dall'asta di metallo, proprio dove erano sedute le due vittime.

La chiamata alla centrale dei Vigili del fuoco di Mestre è arrivata alle 20:03 ed è partita proprio da uno dei residenti che era in casa e ha sentito un botto. È accaduto ieri sera poco prima delle 20 in via Lungo Piave Superiore all'altezza del civico 5.

La situazione è apparsa sin da subito grave: ad avere la peggio sono stati proprio Maria Chiara ed Alessandro, entrambi residenti a San Donà. La ragazza, dopo essersi diplomata con 100 e lode all’Alberti, lavorava da Intimissimi a Noventa, mentre il giovane era capo scout, appassionato di basket e giochi di ruolo.

Tanto il dolore della comunità locale, che piange questi due giovani concittadini. Intanto, continuano le indagini per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Un testimone, Paolo Longato che abita a poche decine di metri dal punto dell'impatto, come riporta Il Gazzettino, ha raccontato di aver sentito un forte botto e di essere uscito a vedere cose fosse accaduto ma che già prima di aprire la porta di casa immaginava che si trattasse dell'ennesimo incidente.

I sinistri in questa zona sono molto frequenti e i residenti si sono più volte appellati al comune affinché intervenisse installando dissuasori e una segnaletica adeguata.