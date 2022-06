Alessandro Borghese contestato a Livorno: “Lavoro gratis è sfruttamento, non sei il benvenuto” Il noto chef, arrivato a Livorno per una nuova puntata di 4 Ristoranti, è stato contestato a causa delle sue precedenti affermazioni su “quei ristoratori che decidono di non pagare i propri dipendenti, in quanto ‘devono imparare’ un mestiere”…

A cura di Biagio Chiariello

Alessandro Borghese, a Livorno per la registrazione della nuova puntata del suo programma 4 Ristoranti, non è stato accolto con particolare entusiasmo. In alcune zone della città e in particolare nel quartiere Venezia, sono stati affissi degli striscioni: "Borghese a Livorno non sei il benvenuto".

Lo chef, noto soprattutto per le sue apparizioni televisive nei programmi culinari, in un’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, aveva affermato: "Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati. Io prestavo servizio sulle navi da crociera con soli vitto e alloggio riconosciuti". Per poi chiudere con: "Manca la devozione al lavoro".

E non a caso sulla pagina Facebook del sindacato Usb Livorno sono apparse le seguenti dichiarazioni: "Borghese qualche mese fa esordì con alcune frasi in difesa di quei ristoratori che decidono di non pagare i propri dipendenti, in quanto ‘devono imparare' un mestiere. Vorremmo ricordare a Borghese che il lavoro gratuito (e nel nostro paese esiste in diversi settori) si chiama sfruttamento. Il lavoro si paga, sempre…".

Al momento Borghese non ha fatto alcun riferimento agli striscioni apparsi a Livorno. Scorrendo le sue storie su Instagram si può vedere come abbia pubblicato contenuti con l’unico obiettivo di promuovere Quattro ristoranti. Stessa cosa per il post, pubblicato sempre su Instagram. "Livorno! Antipasto! Primo! Secondo! …e contorno! Livorno! Starter! First course! Second course! …and side dish! Hahahahaha", sono le uniche parole sul profilo social.