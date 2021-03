Lapidi distrutte, vasi gettati a terra e muri imbrattati con la vernice. Si è presentato così agli occhi dei numerosi padroni che ogni giorno si recano a salutare i propri amati animali defunti, il cimitero degli animali di Alessandria. A prenderlo di mira evidentemente un gruppo di vandali che lo scorso 2 marzo si è scagliato contro le lapidi che riportano nomi e foto di tantissimi tra cani e gatti, distruggendole. E non solo: alcuni vandali hanno spaccato le lastre di marmo poste a ricordare gli amici a quattro zampe scomparsi, rubati persino i fiori, gettati a terra i vasi e imbrattato i muri con della vernice spray.

Auspico di veder sanzionati i vigliacchi che hanno causato questo scempio

"Sono dei vigliacchi, abbiamo già fatto partire le denunce – ha detto l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini – il mio pensiero affettuoso è rivolto a tutti i volontari che con grande amore e dedizione accudiscono da sempre questo luogo ‘sacro’ e a tutti coloro che, in questa comunità, in tanti anni hanno seppellito il loro amato animale. L'assessore ha anche spiegato che presto verrà costruito un cimitero per gli animali che abbia tutti i requisiti di legge, compresi i sistemi di sicurezza: "Auspico di veder sanzionati pesantemente i vigliacchi che hanno causato questo scempio", ha concluso.

"Non è facile trovare le parole per scrivere questo post: è da un mese che il cimiterino degli animali è in balia dei vandali ovviamente senza nome – si legge in un lungo messaggio lasciato su Facebook da “I ragazzi di Danilo Rivera”, i volontari che dedicano il proprio tempo alla cura del cimitero – hanno iniziato rubando la lapide in memoria del nostro amato Danilo per continuare il loro percorso di vandalismo distruggendo tombe senza nessun motivo. Questo ci ha fatto un male pazzesco e ci fa prendere distanze da un luogo che ormai non è più in sicurezza. Confidiamo nelle forze dell'ordine per cercare di fermarli ridando cosi un riposo sereno agli animali che giacciono lì".