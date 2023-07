Alberi caduti e tetti scoperchiati in Veneto: paura a Campolongo di Cadore, tempesta anche in Trentino Le temperature elevate degli ultimi giorni e i venti forti di oggi hanno causato la caduta di alcuni alberi a Campolongo di Cadore (BL). Maltempo anche in Trentino, dove sono state registrate vere e proprie tempeste.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il grande caldo e poi le fortissime raffiche di vento discendenti (downburst) hanno causato la caduta di diversi alberi e tetti scoperchiati in Cadore, dove molti residenti hanno pensato di rivedere la disastrosa tempesta Vaia. A Campolongo di Cadore, centinaia di alberi sono caduti distruggendo le auto parcheggiate. Sono state oltre 80 le richieste di intervento ai vigili del fuoco, già al lavoro per altri 30 interventi con le squadre del comando di Belluno, alcuni volontari e in supporto il personale regionale proveniente da Verona e Treviso.

Grande preoccupazione anche per i turisti che si trovano in Veneto per l'inizio delle vacanze estive. Il fenomeno di maltempo estremo ha richiesto l'intervento anche del governatore Luca Zaia: "Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento – ha detto – sono stati quasi completamente abbattuti.Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia".

Oltre al forte vento, anche una violenta grandinata si è abbattuta nelle stesse aree. In località San Vito. Tra Borca e Calalzo, il maltempo ha scoperchiato alcune case e reso impraticabili alcune strade interne. La tromba d'aria ha costretto anche due squadre sportive in ritiro a sospendere gli allenamenti. Interrotta l'energia elettrica anche in in alcune frazioni del Cadore.

I principali interventi dei vigili del fuoco e delle autorità del luogo sono stati richiesti per gravi danni alla viabilità, piante cadute sulla carreggiata e segnalazioni di disagi da parte dei cittadini spaventati dal maltempo. In particolare, sono stati diversi gli interventi in soccorso di bagnanti a Caldonazzo, dove il tetto del Lido è stato completamente scoperchiato dalle raffiche di vento e dal maltempo. Salvato anche un ragazzino di 14 anni caduto nel torrente Avisio all'altezza di Predazzo.