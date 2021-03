in foto: Immagine da L’Estense.

Sarebbe morta per asfissia Alberta Paola Sturaro, la donna di 75 anni trovata senza vita in via Ghiara a Ferrara lunedì scorso. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che confermano quanto raccontato dal figlio della vittima Stefano Franzolin, 48 anni, che si è autoaccusato prima sul luogo del delitto e poi durante l'interrogatorio con gli inquirenti dell'omicidio. Come riporta il quotidiano La Nuova Ferrara, a indicare la causa del decesso sarebbe una serie di segnali inconfondibili prima dall'esame esterno poi da quello interno.

I due medici legali nominati ieri mattina dalla pm Ombretta Volta avranno comunque dieci giorni a disposizione, minimo ma prorogabili, per dare il risultato ufficiale, per il quale dunque non resta che attendere. L'indagato per omicidio, Stefano Franzolin, è intanto ricoverato in psichiatria al Sant'Anna. L'uomo ha riferito più volte di aver soffocato la madre con un cuscino, ma non sono mancati i dubbi degli inquirenti su questa versione, che portavano a pensare che la donna potesse anche essere morta per cause naturali o per un arresto cardiaco dovuto al litigio scoppiato tra madre e figlio.

L'allarme era scattato lunedì scorso quando è stato chiesto l'intervento del 112 da parte uno psichiatra che ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che diceva che una donna era morta e che a ucciderla era stato il figlio. I militari insieme con i soccorritori del 118 sono giunti immediatamente nell'appartamento di via Ghiara, a Ferrara, indicato nel messaggio come luogo in cui poter trovare il corpo della donna. Ed effettivamente quando le forze dell'ordine hanno raggiunto l'indirizzo hanno trovato un uomo di circa 48 anni barricato in casa. Quest'ultimo ha più volte minacciato di uccidersi e, solo grazie all'intervento di un avvocato è stato riportato alla calma. Una volta entrati in casa i soccorritori hanno trovato il cadavere dell'anziana madre distesa su un letto e senza vita.