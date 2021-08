Agricoltore incornato da un toro: è grave. L’incidente sul lavoro nel Cuneese Incidente sul lavoro a Trinità, nel Cuneese, dove un uomo 70 anni è stato incornato da un toro. L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso all’ospedale di Cuneo. Le condizioni sono gravi ma stando a quanto riferito da fonti ospedaliere non sarebbe in pericolo di vita. Lo scorso aprile la morte di un agricoltore nella stessa circostanza.

A cura di Chiara Ammendola

Resta tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina nel Cuneese dove un uomo di 70 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo essere stato incornato da un toro. Trasportato in ospedale al Santa Croce di Cuneo in condizioni critiche è stato affidato alle cure dei medici: al momento la prognosi è riservata.

Non è chiaro cosa abbia aizzato l'animale contro l'allevatore

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi quando è stato chiesto l'intervento del 118 in un'azienda agricola di Trinità, in provincia di Cuneo, a causa di un incidente sul lavoro. Sul posto sono giunti i soccorritori con diversi mezzi: dopo aver prestato le prime cure al 70enne sul posto, lo hanno caricato a bordo e trasportato in ospedale al Santa Croce di Cuneo dove è giunto in codice rosso a causa delle ferite riportate dopo lo "scontro" col toro. Secondo i medici le condizioni del 70enne sono gravi, ma secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale il settantenne non sarebbe in pericolo di vita.

Lo scorso aprile la morte di un agricoltore

Non è la prima volta che la cronaca è costretta a riportare incidenti di questo tipo: solo lo scorso aprile un incidente simile sempre nel Cuneese, dove a perdere la vita è stato l'allevatore di 71 anni, Giacomo “Lino” Curti che è morto dopo essere stato incornato al torace e sbattuto a terra da un toro mentre stava richiamando la mandria per il rientro. Nell'incidente è rimasto ferito anche il figlio Gianni intervenuto per tentare di salvare il padre dalla furia dell'animale, purtroppo senza riuscirvi.