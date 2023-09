Aggressioni sessuali seriali in strada a Reggio Emilia, arrestato: accusato anche in Francia e Germania L’uomo è accusato di essere l’autore di almeno quattro casi di violenza asessuale avvenuti nella città emiliana a danno di giovani donne. In Francia è accusato degli stessi reati ed è sospettato di avere consumato due ulteriori violenze sessuali anche in Germania.

A cura di Antonio Palma

Svolta nel caso delle aggressioni sessuali seriali in strada in danno di donne a Reggio Emilia. Nelle scorse ore un uomo è stato arrestato in Francia con l’accusa di essere l’autore di almeno quattro casi di violenza asessuale avvenuti nei mesi scorsi nella città emiliana a danno di giovani donne che passavano in strada. A darne l’annuncio è la polizia di stato che da tempo indagava sul molestatore seriale che aveva creato panico e allarme in città.

L’uomo è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine francesi su richiesta delle autorità italiana al termine di una complessa attività di indagine della Polizia di Stato di Reggio Emilia, coordinata da procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci. L’uomo, che aveva lasciato l’Italia rifugiandosi oltralpe, è accusato di almeno quattro violenze sessuali consumate in poco tempo nella stessa zona di Reggio Emilia.

Le vittime, individuate a caso in strada, erano tutte giovani donne che passeggiavano lungo la camminata che costeggia il Crostolo, un torrente che scorre interamente nel territorio della provincia di Reggio Emilia. Le testimoniane delle vittime hanno sempre parlato di un uomo che le avvicinava con scuse varie e banali, come chiedere l’orario per attaccare bottone, ma che in poco tempo cambiava volto e modi. Prima rivolgeva alle vittime frasi e parole a sfondo sessuale e infine passava all’aggressione fisica con palpeggiamenti nelle parti intime che si interrompevano solo con l’arrivo dei altri passanti.

I vari casi denunciati nel tempo alle forze dell’ordine hanno creato non poca paura tra i cittadini ma finora l’uomo era rimasto un imprendibile senza volto. Grazie alle indagini svolte anche attraverso le telecamere di sorveglianza e i canali di collaborazione internazionale, la Polizia di Stato ha individuato il possibile sospetto in Francia dove è già detenuto per reati della stessa tipologia. Non solo, l’uomo è sospettato di avere consumato due ulteriori violenze sessuali anche in Germania.