Aggredita con la benzina e incendiata, in un video le due rivali acquistano il carburante prima della lite In un video, due 42enni aspettano che il benzinaio dia loro una bottiglietta di carburante pagandola in contanti. Il filmato, realizzato da alcune telecamere di videosorveglianza, è stato diffuso dalla Questura di Catania su autorizzazione della procura. Le due sono accusate di aver gettato la benzina addosso a una rivale e di averle dato fuoco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 42 anni è stata ripresa mentre, alla guida della sua utilitaria bianca, aspettava che il benzinaio le consegnasse una bottiglia piena di carburante. Dopo lo scambio, la donna ha pagato in contanti e si è diretta all'appuntamento con una 26enne nelle strade del centro di Catania.

La donna avrebbe gettato la benzina addosso alla rivale appiccando poi il fuoco. I filmati sono stati acquisiti e diffusi dalla Questura di Catania su autorizzazione della Procura che aveva disposto il fermo della 42enne e della sua complice.

Secondo quanto reso noto, la lite sarebbe nata per un "fidanzatino" conteso tra due 15enni, forse due parenti. La vittima è ricoverata con la prognosi riservata per gravi ustioni sul 20% del corpo nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Fermate con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato due donne di 42 anni. Per le due è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'aggressione si è verificata lo scorso 26 settembre. Un vero e proprio "regolamento di conti" per una questione tra adolescenti. La dinamica dei fatti è stata ricostruita anche grazie alle testimonianze delle persone presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La 26enne è attualmente ricoverata in ospedale con ustioni sul. 20% del corpo, in particolare sul volto, sul collo, sulle braccia e sul torace. La lite sarebbe iniziata con alcune minacce tramite sms culminate poi nell'aggressione in strada. Teatro della vicenda, l'incrocio tra le vie Capuana e Ventimiglia. La vittima dell'aggressione con la benzina è stata subito condotta in ospedale e le due sono state arrestate.

Le condizioni della 26enne sono ancora gravi e la giovane resta sotto la costante osservazione dei medici che, dopo una prima stabilizzazione in pronto soccorso, l'hanno presa in cura.