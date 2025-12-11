Afferrata per i capelli e molestata: 14enne scappa, l’aggressore rischia il linciaggio a Sassari

L’uomo è accusato di aver molestato una quattordicenne domenica scorsa, episodio che ha innescato un’ondata di indignazione culminata nella spedizione punitiva.

Un cittadino algerino di 26 anni è sfuggito a un tentativo di linciaggio martedì sera nel centro di Porto Torres grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia locale. L'uomo è accusato di aver molestato una quattordicenne domenica scorsa, episodio che ha innescato un'ondata di indignazione culminata nella spedizione punitiva.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, domenica alle 13 il giovane avrebbe avvicinato la minorenne con atteggiamenti che da semplici apprezzamenti sarebbero rapidamente degenerati in una vera molestia. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno documentato la scena: l'uomo avrebbe afferrato la ragazza persino per i capelli nel tentativo di trattenerla. La 14enne è riuscita a divincolarsi e a raggiungere l'abitazione, dove ha raccontato l'accaduto ai genitori che hanno immediatamente sporto denuncia presso la caserma di via Antonelli.

L'identificazione del sospettato è avvenuta rapidamente grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino. Pochi giorni dopo, la polizia lo ha fermato nell'area portuale mentre tentava di lasciare la città utilizzando documenti irregolari. A seguito della denuncia presentata alla Procura di Sassari per violazioni delle norme sull'immigrazione, il giudice ha emesso nei suoi confronti l'obbligo di firma e il divieto di lasciare Porto Torres senza autorizzazione.

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 8 dicembre 2025

Martedì sera un gruppo di persone ha rintracciato il 26enne in centro e lo ha aggredito. Solo l'arrivo dei carabinieri ha impedito conseguenze più gravi.