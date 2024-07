Aesthetic Franco, il chirurgo estetico social sotto accusa, decine di denunce: “Ci ha deturpate”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Da seguitissimo chirurgo social, con decine di migliaia di follower e utenti che lo cercavano in continuazione per svariate operazioni di chirurgia plastica, a pesantissime accuse di truffe e danni fisici da parte di decine di pazienti. È la storia di Antonio Francesco Franco meglio noto come Dr. Aestethic Franco. Da mesi decine di pazienti denunciano di aver subito danni anche permanenti dai suoi interventi e di non riuscire più a rintracciarlo in alcun modo.

Dopo essersi procacciato clienti attraverso i social e con modi gentili e affabili, il trentenne chirurgo estetico laureato in Romania ha operato a lungo in Italia prima di sparire a marzo 2024. Già da mesi però decine di pazienti lo stavano cercando, accusandolo di operazioni finite male con danni permanenti e vere e proprie deturpazioni fisiche. Il chirurgo ha operato in varie strutture dal 2019 ma principalmente in due regioni, Puglia e Campania, e da qui sono arrivate le denunce, circa una settantina, che per ora vedono mobilitate le Procure di Bari, Brindisi e Napoli ma anche l'ordine dei medici che ha chiesto le carte.

“Ci sono aderenze, evoluzioni fibrose, retrazioni muscolari, edemi incapsulati, colonizzazioni infettive. Tra le vittime c’è una ragazza giovanissima che rischia di non poter più aver figli” ha spiegato il dottor Pasquale Bacco che ha esaminato molti degli ex pazienti di Franco. “Mi sentivo in colpa per aver sottratto soldi ai miei figli per uno sfizio e mi sentivo stupida ed essermi fidata di quel medico. Poi a una visita di controllo ho incontrato altri pazienti. Ho conosciuto donne lasciate dai mariti per quanto sono sfigurate, persone che per farsi peggiorare hanno chiesto finanziamenti, famiglie distrutte. E ho capito che non dobbiamo essere noi a sentirci in colpa” ha rivelato al Corriere della Sera una delle prime donne che lo ha denunciato e che porta ora avanti questa battaglia.

Il racconto unanime di chi denuncia rivela che, dopo l’atteggiamento affabile tenuto prima e durante gli interventi estetici, il medico sarebbe diventato sempre più scostante nei confronti degli ex pazienti, soprattutto di chi lamentava interventi non riusciti e conseguenze fisiche. Stando ai racconti di chi denuncia, il medico di sarebbe negato fino a sparire completamente, dai social e infine proprio fisicamente dall’Italia. Alcuni lo collocano a Dubai, altri altrove ma sicuramente non in Italia.

Aesthetic Franco dal suo canto nei giorni scorsi è ritornato con un video sui social, negando ogni addebito e minacciando querele. Da una località non precisata ha spiegato che è “Inseguito da falsità, calunnie e diffamazioni” e lamenta di essere stato stalkerizzato a tal punto che sua moglie per lo stress ha perso il bambino che aspettava.