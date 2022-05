Aerei ultraleggeri si scontrano in volo e precipitano al suolo: due morti e 3 feriti in Puglia Due aerei ultraleggeri, partiti da San Giovanni Rotondo e diretti a Lecce, si sono scontrati in volo e sono precipitati tra Trani e Corato, all’altezza del casello autostradale, in Puglia. Il bilancio è di due morti e tre feriti. Indagini in corso.

Tragedia ad alta quota in Puglia, dove questa mattina due aerei ultraleggeri si sono scontrati in volo provocando la morte di due persone. Altre tre sono rimaste ferite. È successo intorno alle 10:30 tra Trani e Corato, all'altezza del casello autostradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi sarebbero decollati dall'aviosuperficie del Gargano che si trova in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo. Erano diretti a Lecce quando per cause in corso di accertamento uno dei due velivoli avrebbe tamponato l'altro. Il pilota di quest'ultimo sarebbe riuscito a effettuare un miracoloso atterraggio di emergenza mentre l'altro sarebbe precipitato e individuato in zona Schinosa, in contrada Casalicchio, tra gli ulivi.

I due occupanti del secondo velivolo sarebbero entrambi deceduti: sarebbero di origini emiliane mentre gli ultraleggeri facevano parte di un gruppo di 8 aerei partiti da San Giovanni Rotondo in direzione Lecce. I soccorritori hanno raggiunto il luogo preciso grazie alle indicazioni di braccianti. Sul posto vigili del fuoco distaccamento di Corato, un elicottero dei pompieri e il 118. Il pilota dell'altro pipier è rimasto ferito ed elitrasportato con un mezzo dei vigili del fuoco all'ospedale di Barletta. È ricoverato in codice rosso all'ospedale Dimiccoli di Barletta, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro ferito è in codice giallo al Bonomo di Andria. Sul posto ci sono anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti. Indagini in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.