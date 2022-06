Adolescente guida auto senza patente e rischia di investire pedoni: bloccato con spray al peperoncino Un adolescente di 17 anni si è messo alla guida di una Fiat Punto senza patente. Il ragazzo, che viaggiava con altri due amici minorenni, ha percorso la strada verso il fiume di Castel Del Rio (Bologna) ad alta velocità, rischiando di investire i pedoni. I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti e lo hanno bloccato con l’ausilio dello spray al peperoncino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è messo alla guida dell'auto di un conoscente senza patente e ha rischiato di investire diversi pedoni diretti al fiume a Castel Del Rio, nel Bolognese. Il protagonista della vicenda è un giovane di 17 anni che ha voluto mettersi alla guida della vettura insieme ad altri due amici minorenni.

L'adolescente senza patente ha percorso la strada nei pressi del ponte Alidosi ad alta velocità, rischiando di investire diversi pedoni sulla via Montanara. In questo periodo dell'anno il sentiero è affollato dalle famiglie che si recano al fiume per fare il bagno. Sono stati proprio i pedoni a segnalare la Fiat Punto alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto in pochi minuti.

Gli agenti hanno subito individuato il 17enne e lo hanno raggiunto a sirene spiegate. Dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermare la vettura per effettuare i controlli di rito. A quel punto, l'adolescente ha dato in escandescenze aggredendo un militare e procurandogli ferite per 5 giorni di prognosi.

Il 17enne è riuscito a divincolarsi dalla presa degli agenti e a tentare la fuga lungo la via Montanara. L'inseguimento però è durato poco: i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo in pochi minuti e lo hanno immobilizzarlo con l'ausilio dello spray al peperoncino. Gli altri due minorenni a bordo della Fiat Punto si sono mostrati da subito collaborativi, rispondendo alle domande dei militari e fornendo le informazioni sul proprietario della vettura.

Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118, il ragazzino è stato portato in caserma e, alla presenza dei genitori, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Sanzionato anche il proprietario della vettura: il 54enne di Lugo, in provincia di Ravenna, aveva infatti affidato incautamente l'automobile al ragazzo.