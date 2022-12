Accoltellato alla schiena dal collega durante il turno di lavoro: ricoverato Un uomo di 43 anni è stato accoltellato alla schiena da un collega di lavoro durante il turno in una fabbrica di Roletto (Torino). L’operaio è stato ricoverato in ospedale. Fermato l’aggressore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 46 anni ha accoltellato alla schiena un collega di lavoro in una fabbrica di Roletto (Torino). Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressore aveva già avuto gravi problemi comportamentali e si era visto togliere la potestà genitoriale sui figli. L'operaio ferito è stato trasportato prima all'ospedale Agnelli di Pinerolo e poi trasferito al Cto dove i medici hanno dovuto estrarre la lama ancora conficcata nella schiena.

La vittima 43enne è stata ricoverata in codice rosse, ma non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato diverse ferite alla schiena e alla testa. Il 46enne autore del gesto è stato invece immediatamente bloccato dagli altri lavoratori e consegnato ai carabinieri. Non sono note le motivazioni del gesto. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pinerolo per i suoi problemi psichici.

In aggiornamento