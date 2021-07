Accoltella la moglie sotto casa nel Livornese e le perfora l’intestino: arrestato 65enne Un uomo di 65 anni ha accoltellato la moglie davanti al portone della sua abitazione. La donna, colpita più volte al torace, è stata trasportata in ospedale con l’intestino perforato. L’aggressore invece è stato individuato e fermato dagli agenti delle forze dell’ordine di Marina di Cecina. L’uomo è ora accusato di tentato omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 65enne ha accoltellato la moglie più volte per le strade di Marina di Cecina. L'uomo ha atteso la consorte precisamente in via Ginori nelle prime ore della mattinata. Quando ha visto la donna rientrare dalla passeggiata mattutina con il cane, l'ha aggredita colpendola all'addome e perforandole l'intestino con un coltello. Subito dopo ha tentato la fuga, lasciando la compagna ancora sanguinante sull'asfalto. La vittima è stata raggiunta da alcuni residenti del quartiere che si sono preoccupati di allertare i soccorsi e le forze dell'ordine per effettuare le ricerche del caso.

L'aggressore è stato raggiunto in breve tempo e arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri della Compagnia di Cecina, guidati dal capitano Christian Bottacci. Il terribile episodio si è verificato alle 7.40 della mattina di lunedì 19 luglio. A chiamare il 112, alcuni passanti che hanno assistito alla scena e messo in fuga il 65enne armato. La donna di 62 anni, colpita più volte all'addome, è stata invece soccorsa poco dopo dal personale medico del 118, giunto su un'ambulanza della Pubblica assistenza di Cecina. Trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale del posto, resta ancora ricoverata. La famiglia della 65enne sta vivendo ore di apprensione: per il momento i medici mantengono il massimo riserbo sul bollettino medico, che appare molto serio. La prognosi è quindi riservata.

Le ricerche delle forze dell'ordine

Dopo l'aggressione davanti alla porta di casa, l'uomo si è dato alla fuga. I militari del nucleo operativo e radiomobile, allertati dai residenti del quartiere, hanno immediatamente iniziato le ricerche per individuarlo. Il 65enne è stato fermato e arrestato poco lontano dal luogo del delitto e ora è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto appreso dagli agenti, la coppia era in attesa della separazione.