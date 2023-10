Accoltella la fidanzata alla gola, gravissima: arrestato il compagno a Pontedera La signora è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso in codice rosso. In ospedale è stata sottoposta a un delicato intervento d’urgenza. L’uomo aveva già tentato di ucciderla in passato.

A cura di Enrico Tata

Una donna di 57 anni è stata accoltellata alla gola dal compagno a Pontedera, provincia di Pisa. L'aggressione, stando a quanto si apprende, è avvenuta in strada, via De Nicola, nella mattinata di oggi, sabato 14 ottobre. La strada si trova in una zona periferica della cittadina che si trova tra Pisa ed Empoli ed è bagnata dal fiume Arno.

La donna è stata operata d'urgenza, la prognosi resta riserva

La signora è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso in codice rosso. In ospedale è stata sottoposta a un delicato intervento d'urgenza. La sua prognosi resta riservata e non è escluso che possa essere ancora in pericolo di vita.

Arrestato il compagno, già in passato aveva tentato di uccidere la 57enne

Il responsabile sarebbe il compagno della donna, subito scappato per le vie del paese e immediatamente inseguito dalle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno arrestato alla stazione ferroviaria, mentre cercava di scappare. Secondo quanto risulta ai militari, l'uomo, residente a Livorno, avrebbe già cercato in passato di uccidere la donna. Lei, però, aveva sempre rifiutato l'applicazione del protocollo ‘codice rosa', previsto per le donne vittima di violenza.

Leggi anche Scende dalla macchina e accoltella un uomo: ex procuratore arrestato negli Stati Uniti

L'ha aspettata, eseguita e poi accoltellata mentre camminava

Stando alle prime ricostruzioni, la 57enne vive nei pressi di dove è stata aggredita. Il compagno l'avrebbe aspettata sotto casa, seguita, e poi accoltellata. La strada è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi affidati alla polizia scientifica. Non sembrano esserci dubbi, tuttavia, sulla dinamica e sulle responsabilità di quanto avvenuto.