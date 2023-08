Abusa di una 14enne durante un ritiro spirituale a Rimini: arrestato un educatore Un educatore di Gioventù Studentesca “Don Giussani” è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di una ragazzina di 14 anni durante un ritiro spirituale a Rimini.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Il responsabile provinciale dell'Emilia Romagna di Gioventù Studentesca "Don Giussani" è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di 14 anni durante un ritiro spirituale. Le manette per lui sono scattate a Reggio Emilia dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini.

Al momento non sono molte le informazioni dell'arresto: secondo gli inquirenti l'educatore avrebbe abusato della 14enne mentre erano in ritiro spirituale a Rimini. L'uomo è il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca "Don Giussani" che fa riferimento a Comunione e Liberazione.