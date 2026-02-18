Abbandona le figlie di 1 e 4 anni al bowling e va via, la più piccola era nel passeggino: denunciata la mamma

Lascia sole al bowling le figlie di uno e quattro anni. Il proprietario se ne accorge e avvisa le Forze dell’ordine. Ora le bimbe stanno bene, ma la madre è stata denunciata per abbandono di minore.

È entrata nel bowling e ha lasciato le figlie di uno e quattro anni al suo interno, la più piccola era ancora dentro il passeggino. È successo ad Alte Ceccato, frazione di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

La donna è entrata nel locale nel tardo pomeriggio con le figlie per poi allontanarsi senza fare ritorno, abbandonandole all’interno della struttura di via Nogara. Secondo la ricostruzione del Giornale di Vicenza, la donna era in stato confusionale quando è entrata nella struttura abbandonando le bambine.

Secondo quanto ricostruito, la giovane madre è entrata nel bowling, e dopo essersi trattenuta per alcuni minuti, si sarebbe allontanata lasciando le figlie completamente sole, senza avvisare nessuno. Con il passare del tempo e l’assenza prolungata dell’adulta, la situazione ha iniziato a preoccupare il proprietario dell'attività. L'uomo ha notato le bambine in tenerissima età prive di supervisione, e dopo essersi avvicinato per comprendere quanto stesse accadendo, ha deciso di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è intervenuta quindi una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno valutato la situazione e richiesto il supporto sanitario per accertare lo stato di salute delle piccole. È così giunta anche un’ambulanza del Suem, i cui operatori hanno prestato le prime attenzioni alle bambine, visibilmente spaesate.

Per ulteriori accertamenti, le due sorelline sono state accompagnate all’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Nel frattempo è scattata la procedura per risalire ai familiari, in particolare al padre, che è stato rintracciato in tempi rapidi e informato dell’accaduto. L’uomo si è precipitato in ospedale, dove ha potuto riabbracciare le figlie e riportarle a casa. La madre, successivamente identificata, è stata denunciata per abbandono di minorenni.