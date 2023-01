Abbandona la moglie in strada e porta via la figlia di 4 mesi: “Ti uccido, non vivrai mai tua figlia” Aveva costretto la moglie a scendere dall’auto dopo un litigio e aveva portato via con sé la figlia di 4 mesi. Le forze dell’ordine di Imola hanno ora disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla 28enne e alla sua bambina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva costretto la compagna a scendere dall'auto su una strada senza illuminazione e poco trafficata del Bolognese dopo un litigio, poi l'aveva minacciata. "Ti uccido, non vivrai mai tua figlia" le aveva detto prima di allontanarsi in macchina con la figlioletta di appena 4 mesi. Era il 13 novembre del 2022 e dopo essere rimasta sola in strada, la donna di 28 anni aveva telefonato al 112 raccontando quanto accaduto poco prima e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per recuperare la bambina. Adesso, a distanza di circa due mesi, i carabinieri della stazione di Imola hanno applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima.

Il 35enne residente a Imola era già stato individuato dai carabinieri poco dopo il fatto, ma sull'uscio della sua abitazione aveva sminuito l'accaduto, cercando di giustificarsi. La neonata, in buone condizioni di salute, era stata affidata alla madre e sul padre erano iniziate una serie di indagini concluse con l'ordinanza di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima. Secondo quanto accertato nel corso dell'inchiesta, i fatti del 13 novembre rappresentano l'escalation di una serie di violenze, fisiche e psicologiche, che duravano ormai da anni. La 28enne, infatti, era stata più volte aggredita fisicamente e cacciata di casa nonostante la gravidanza in corso.

Dopo la denuncia al 112, la bimba è stata affidata in via esclusiva alla madre 28enne mentre al padre è stato ora imposto l'allontanamento dalla casa familiare dove fino al 2022 aveva vissuto con la compagna e con la figlioletta. All'uomo è stato inoltre vietato di avvicinarsi alla ex e alla bambina. Il 35enne inoltre non potrà recarsi in luoghi frequentati dalle due o dai loro familiari.