A Torino imbrattata con una svastica la targa alla partigiana Tina Anselmi: “Vergognatevi” A Torino è stata sfregiata con una svastica la lapide dedicata alla partigiana Tina Anselmi. La denuncia del presidente della Circoscrizione 2, in cui ricade il giardino Anselmi: “Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto la targa a una donna mite e coraggiosa”.

Una svastica sulla lapide dedicata alla partigiana e ministra Tina Anselmi.

È questa la denuncia effettuata questa mattina via social da Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2 di Torino, dove ricade il giardino di via San Marino, in zona Mirafiori Nord vicino a corso Cosenza, all'interno del quale era presente la lapide e che dallo scorso aprile è dedicato proprio all'Anselmi.

"Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto la targa a Mirafiori Nord di una donna mite e coraggiosa come Tina Anselmi. Vergognatevi", è stato il commento di Rolandi, che ha dato vita all'indignazione social.

"Una vergogna assoluta insozzare la memoria di Tina Anselmi. Da partigiana e politica, una vita intera spesa a combattere il nazifascismo e a difendere la democrazia della Repubblica. Brutto clima, gli estremisti di dx hanno rialzato la testa, ma come 77 anni fa li sconfiggeremo", ha scritto la deputata del Pd Chiara Gribaudo.

E sulla questione è intervenuta anche Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile giustizia e diritti del Pd, che su Facebook ha definito quanto successo a Torino "uno sfregio alla memoria di una delle madri costituenti simbolo dell’Italia repubblicana e antifascista. Forse era questo l’intento, ma nessuno può scalfire ciò che per l’Italia è stata ed è Tina Anselmi. Per questo ricordando una sua frase esemplare: Capii che per cambiare il mondo bisognava esserci. Ci saremo con ancora più convinzione e determinazione a difesa dei valori fondanti della Costituzione che Tina Anselmi ha contribuito a scrivere".

"Lo sfregio con una svastica della lapide dedicata a Tina Anselmi a Torino è un gesto orrendo che merita la più ferma condanna", ha invece dichiarato Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia. "La migliore risposta a chi ha oltraggiato la memoria di Anselmi – ha continuato – è il ripristino immediato dell'opera e il rinnovo del ricordo di una patriota italiana. Una donna che, come Fratelli d'Italia, abbiamo di recente omaggiato con la mostra multimediale e itinerante "Patriote d'Italia", inaugurata l'8 marzo scorso e che ha fatto tappa anche all'interno della Conferenza programmatica di FdI a Milano".

Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Italiana, è morta nel 2016. Fu prima ministro del Lavoro e poi ministro della Sanità nei governi Andreotti IV e V.

Alla cerimonia di intitolazione dell'area verde, lo scorso aprile, erano presenti la vicesindaca, Michela Favaro, la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, e la nipote Valentina Magrin.