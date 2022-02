A Siena disputa territoriale tra contrade arriva in Tribunale, giudici decidono con la legge del 1729 Il caso delle due contrade confinanti della Chiocciola e della Tartuca che si sono scontrate su una disputa territoriale su una piccolissima zona della città.

A cura di Antonio Palma

A Siena si sa che la rivalità tra contrade spesso va oltre lo storico Palio ma quanto accaduto tra le due acerrime rivali della Chiocciola e della Tartuca va decisamente oltre. Per una controversia territoriale, infatti, si è arrivati addirittura in Tribunale in una causa civile durata anni e che ha messo in difficoltà anche i giudici. Per decidere alla fine i giudici della corte di Appello di Firenze, davanti alla quale si è arrivati per il giudizio , si sono dovuti basare su una antichissima legge risalente al 1700. La corte infatti ha dato ragione alla contrada della Chiocciola in base allo storico bando risalente al 1729 di Violante di Baviera, governatrice di Siena dal 1717 al 1731. Nel documento in effetti è fissato in modo definitivo il numero delle contrade che hanno diritto a correre il Palio, le attuali 17, e soprattutto stabilisce anche i confini territoriali di ciascuna di esse all'interno delle mura storiche della città, fatto rilevante ai fini della causa civile in corso tra le due contrade.

Le due contrare, che sono confinanti, infatti si erano scontrate su una disputa territoriale pretendendo entrambe di avere diritto su una piccolissima zona della città, una ventina di metri in tutto. La disputa, iniziata nel dicembre 2016, si e trascinata per anni fino ad arrivate in Tribunale dove in primo grado il giudice civile aveva rigettato la rettifica di confine nel tratto finale di via Pendola chiesta dalla Chiocciola. Questa infatti non voleva rispettare i confini stabiliti dall'apposizione delle mattonelle da parte delle due contrade nel 1987. La corte D'appello ora gli ha dato ragione imponendo alla Tartuca di togliere i suoi simboli dall'area oggetto di contestazione. A questa conclusione si è giunti " affermando, in primo luogo, la perdurante validità ed efficacia del Bando di Violante di Baviera" hanno commentato della contrada della Chiocciola.