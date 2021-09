A scuola senza Green Pass per cinque giorni: sospesa bidella di Imperia Laura Muratore, la bidella dell’istituto secondario Ruffini di Imperia che per cinque giorni consecutivi si è presentata a scuola senza Green Pass, è stata sospesa dal lavoro. A renderlo noto il dirigente scolastico, Luca Ronco. “Come da normativa ho dovuto allontanarla e procedere alla sospensione dal servizio”.

A cura di Davide Falcioni

Laura Muratore, la bidella dell'istituto secondario Ruffini di Imperia che per cinque giorni consecutivi si è presentata a scuola senza Green Pass, è stata sospesa dal lavoro. A renderlo noto il dirigente scolastico, Luca Ronco. "Come da normativa ho dovuto allontanarla e procedere alla sospensione dal servizio. Da domani potrà presentarsi sul lavoro, soltanto se munita di Green Pass, e sarà reintegrata. Si spera che si chiuda questa triste telenovela". La bidella per cinque giorni di fila ha rifiutato sia di vaccinarsi, che di fare il tampone, presentandosi comunque all'ingresso della scuola onde evitare di essere segnata come assente ingiustificata. I primi tre giorni ha cercato di prendere servizio, sostenendo di avere diritto al lavoro e successivamente di avere anche avuto il Covid, fattore questo che non è mai stato accertato. In due occasioni sono dovuti intervenire polizia e carabinieri viste le intemperanze della donna che comunque – secondo quanto previsto dalla legge – non rischia il licenziamento. Continuerà ad essere sospesa dal lavoro – senza percepire lo stipendio – fino al 31 dicembre, a meno che non decida di vaccinarsi o sottoporsi al tampone. Se lo farà il suo reintegro sarà immediato.

Il dirigente scolastico ha spiegato: "Il Decreto 111 prevede la tutela da licenziamento ed ha espressamente indicato l'impossibilità di procedere a sanzioni ulteriori. Lei ha già raggiunto il massimo della sanzione possibile ovvero la sospensione dallo stipendio e da ogni contributo previdenziale". "Questa vicenda mi lascia con l'amaro in bocca, perché ho il dubbio e il timore che questo sia un modo per avere visibilità mediatica, in quanto non porta a nessuna soluzione – conclude il preside -. Procedere così non aiuta la scuola, né la signora e neppure l'attività di una normale scuola in un percorso educativo". A dare spazio a Laura Muratore è stata infatti ieri Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: qui la bidella ha potuto sostenere che il green pass sarebbe incostituzionale.