A Predappio commemorazione marcia su Roma, Anpi: “L’Italia non ha mai fatto conti col fascismo” È prevista per domenica 31 ottobre a Predappio la commemorazione della marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre 1922, organizzata dagli Arditi d’Italia. Il corteo, autorizzato dal Prefetto, raggiungerà il cimitero dove si trova la cripta della famiglia Mussolini con le spoglie del duce. Gli organizzatori hanno chiesto maggiore vigilanza temendo l’infiltrazione di chi è intenzionato a creare disagi. “Se fossi il Prefetto di Forlì avrei dubbi sull’autorizzare quella manifestazione – ha spiegato a Fanpage.it Vico Zanetti, vicepresidente provinciale Forlì-Cesena – il problema è che in Italia non abbiamo mai fatto i conti col fascismo: fanno tutti finta di niente perché c’è una vergogna collettiva, quella di non aver mai affrontato il tema”.

A cura di Chiara Ammendola

È prevista per domenica 31 ottobre a Predappio la manifestazione organizzata dagli Arditi d’Italia per celebrare il 99esimo anniversario della Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, che segnò la salita di Mussolini e dunque del fascismo al potere. Il corteo è stato autorizzato dalla Prefettura di Forlì tra numerose polemiche soprattutto dopo i fatti di Roma e l'assalto alla Cgil e le mozioni in parlamento per lo scioglimento dei movimenti fascisti. "Se fossi il Prefetto di Forlì avrei dubbi sull'autorizzare quella manifestazione – ha spiegato a Fanpage.it Vico Zanetti, vicepresidente provinciale Anpi Forlì-Cesena – visto che sono gli stessi organizzatori a dire che ci sono problemi di ordine pubblico. Il problema è che in Italia non abbiamo mai fatto i conti col fascismo: fanno tutti finta di niente perché c'è una vergogna collettiva, quella di non aver mai affrontato il tema".

Raduno a Predappio: Questura rafforza la vigilanza

La manifestazione partirà alle 10.30 da piazza Sant’Antonio fino al cimitero di San Cassiano, dove si trova la cripta della famiglia Mussolini con le spoglie del duce. Presenti tra gli altri anche le pronipoti del duce Orsola e Vittoria Mussolini a cui si aggiungeranno anche Edda Negri Mussolini e Paola Mussolini così come spiegato da Mirco Santarelli presidente nazionale degli Arditi d’Italia che ha aggiunto di aver chiesto maggiore presenza delle forze dell'ordine in accordo con la Questura affinché non si ripeti ciò che è accaduto lo scorso 10 ottobre: "Vogliamo che tutto si svolga senza causare disordini". "Mi auguro che non ci siano tensioni – ha fatto sapere invece Edda Negri Mussolini – e spero che le persone si comportino da intelligenti, ma ultimamente non avviene sempre".

"Sicuramente è un corteo che può dare problemi per quanto l'ordine pubblico, le esperienze passate mi fanno presumere che qualcosa possa accadere – ha spiegato Zanetti di Anpi Forlì – abbiamo assistito purtroppo ad atti di violenza squadrista di matrice fascista. Ci sono partiti che dovrebbero essere sciolti, non ci si dovrebbe porre il problema di farlo: c'è una legge che vieta la ricostituzione del partito fascista e se un partito si richiama al fascismo a mio modesto parere dovrebbe essere sciolto. Molte le persone l'antifascismo se lo ricordano il 25 aprile e il 28 ottobre, ma se te lo dimentichi il fascismo, lui torna a ricordartelo".