A marzo 2022 potrebbe arrivare il vaccino Covid per i bambini da 0 a 5 anni Secondo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa “confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli”, riferendosi alla campagna vaccinale per i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.

A cura di Ida Artiaco

"Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia". È quanto ha reso noto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a Unomattina su Rai 1 e aprendo alla vaccinazione per la fascia d'età 0-5 anni nel giorno in cui comincia la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Sulla questione relativa alla vaccinazione dei più piccoli si era espresso nei giorni scorsi anche Giorgio Palù, presidente dell'Aifa: "Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. È verosimile avere i primi dati entro Pasqua, forse l'agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore", era stata la sua previsione parlando a Live In Courmayeur organizzato da Sky Tg24, spiegando che "dobbiamo attendere gli studi valutativi. In Italia l'incidenza nella popolazione da zero a 11 anni è di 300 casi per 100mila abitanti alla settimana, l'incidenza più alta dell'infezione. Ed è alta anche fra zero e 3 anni, poco meno dell'1% dei bambini oggi si ricovera. Prima non era così. La variante Delta è molto più contagiosa e infettiva prima i bambini non si infettavano, non si ammalavano, non morivano. Oggi non è più così, succede anche tra 0 e 3 anni".

Intanto, oggi è partita la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Tanti gli appelli degli esperti ai genitori affinché facciano vaccinare i figli: "È uno strumento importante per proteggere i più piccoli dal rischio di malattia grave in caso di infezione, ma anche contro Mis-C e Long Covid", ha spiegato tra gli altri Franco Locatelli, membro del Cts e presidente del Consiglio superiore della Sanità. Al momento, a poche ore dall'apertura delle vaccinazioni, come appare sul sito del Ministero della salute, hanno ricevuto la prima dose 382 bambini, pari allo 0,01 % della popolazione 5-11 anni.