A casa arriva una strana multa, scopre che l’amica senza biglietto aveva dato il suo nome e indirizzo La sorpresa quando la ragazza ha ottenuto la copia del verbale di contravvenzione a suo nome. Per una 16enne residente in provincia di Reggio Emilia è scattata la denuncia dei carabinieri per sostituzione di persona.

A cura di Antonio Palma

Quando le hanno recapitato a casa una ingiunzione di pagamento per una multa, redatta per mancanza di biglietto su un autobus su cui non era mai salita, pensava si trattasse di un semplice errore. In realtà non era uno scambio di persona ma dietro la vicenda si nascondeva un assurdo gesto di una sua amica che, beccata senza biglietto, aveva dato le sue generalità e il suo indirizzo. Scenario della storia un autobus di linea nel Reggiano dove le due ragazze vivono.

Protagonista della vicenda una 16enne residente in provincia di Reggio Emilia e l'amica chiamata in causa suo malgrado, una 20enne della stessa provincia. Il tentativo di farla franca da parte della minore risale alla scorsa estate ma la scoperta è avvenuta solo lo scorso ottobre quando la maggiorenne si è vista recapitare a casa una ingiunzione di pagamento da 200 euro da parte della società di trasporto pubblico locale Seta.

Leggendo l'atto notificato, la ventenne ha capito che era relativo a una contravvenzione emessa nei suoi confronti a giugno per avere viaggiato senza biglietto su un bus locale. Consapevole di non essere mai salita a bordo del mezzo, la donna ha cercato di capire come stessero i fatti. La sorpresa quando ha ottenuto la copia del verbale di contravvenzione.

Sul documento infatti erano state registrate effettivamente le sue generalità ma la fotografia scattata dal controllore e allegata al documento immortalava un'altra persona. Una persona che lei conosceva, una amica che sapeva bene il suo nome e il suo indirizzo.

A questo punto la ventenne si è presentata alla stazione dei Carabinieri di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia e ha sporto formale denuncia dei fatti contro ignoti. La segnalazione ha fatto scattare le indagini, al termine delle quali i militari, acquisiti elementi sulla presunta responsabilità a carico della minore, l'hanno denunciata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per sostituzione di persona.