A 35 anni Tommaso cambia vita e rileva il banco dei libri usati: “Come loro vivo un secondo tempo” Tommaso Tronconi è passato dal lavoro di proiezionista a quello di venditore di libri usati. Ha rilevato il banco in piazza Beccaria a Firenze chiamandolo “Secondo tempo”: “Anch’io ho scelto di vivere una seconda vita”.

A cura di Chiara Ammendola

Tommaso Tronconi davanti alla sua bancarella

Si chiama "Secondo tempo" la bancarella di Tommaso Tronconi, che ogni mattina trascina il suo carretto in piazza Beccaria a Firenze dove inizia a vendere la cosa per lui più preziosa: i libri. Una scommessa quella che ha fatto il 35enne fiorentino che così come il nome dato alla sua attività, ha scelto di vivere anche per la sua vita un secondo tempo.

Non libri usati o vecchi, ma di seconda mano, come ci tiene a spiegare Tommaso, che ha rilevato l'attività di Fabio Fanetti, storico rigattiere dei libri usati che a sua volta aveva accolto l'eredità del padre Danilo che aveva aperto nel lontano 1947. Quando ha deciso di lasciare il suo lavoro nel teatro e nel cinema come proiezionista, Tommaso non ci ha pensato due volte: sapeva già cosa fare. Da accanito lettore non avrebbe potuto fare altro che vendere libri.

“L'idea di Secondo Tempo nasce dall’idea di seconda mano – spiega in un'intervista rilasciata a Corsera – che trovo più nobile rispetto a cose vecchie e usate. È un secondo tempo anche della mia vita, lascio quello che facevo prima per tuffarmi in questa nuova avventura”.

Ogni settimana cambia la proposta di libri che mette in vendita, e che acquista personalmente da privati e specializzati. Scorrendo tra i titoli esposti si possono trovare libri di Agatha Christie, ma anche di Pasolini e Pratolini, Hesse e Calvino. E ancora tanti fumetti, ma anche film e cd. I clienti hanno imparato ad apprezzare i prodotti di Tommaso che propone un libro 5 euro e due libri a 9.

Non lascia nulla al caso, ma soprattutto ama confrontarsi con i suoi clienti, consigliare loro cosa leggere e magari accettare qualche consiglio. C'è un po' di romanticismo quando si guarda a "Secondo Tempo", tanta passione, molto coraggio e un'idea che abbraccia anche riciclo e rispetto dell'ambiente.