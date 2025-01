A 14 anni circondata e molestata al parco: erano studenti della sua scuola, identificati 3 giovani

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tre adolescenti di 15 e 16 anni sono stati denunciati dalla polizia all'autorità giudiziaria per i reati di stalking e violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni, circondata e molestata in un parco pubblico di Reggio Emilia alla fine di dicembre. Si tratta di tre giovanissimi che frequentano la stessa scuola della vittima e che da tempo l’avrebbero presa di mira con comportamenti da bulli.

L’episodio oggetto dell’indagine risale al 29 dicembre scorso quando la ragazzina fu circondata da un gruppetto di ragazzi poco più grandi di lei in un parco alla prima periferia di Reggio Emilia mentre passeggiava. La banda aveva iniziato a molestarla, prima verbalmente e poi fisicamente accerchiandola. La quattordicenne, sotto shock per l’accaduto, riuscì a scappare raggiungendo l’abitazione di famiglia dove poi ha raccontato l’accaduto nei giorni successivi con la richiesta di cambiare istituto scolastico.

La ragazzina ha raccontato di aver cercato di evitare il gruppo accelerando il passo ma è stata accerchiata e quindi pesantemente molestata. Infine, con l’aiuto dei genitori, era scattata la denuncia formale alle forze dell’ordine che ha messo in moto l’inchiesta.

Le indagini, condotte dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Reggio Emilia, hanno portato ora all’identificazione di alcuni dei ragazzi coinvolti: tre giovani di 15 e 16 anni. Gli adolescenti sono indagati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e devono rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale.

Come ricostruisce la Gazzetta di Reggio Emilia, dalle indagini infatti è emerso che facevano parte dello stesso gruppo di giovanissimi che da tempo aveva messo nel mirino la 14enne con comportamenti molesti a scuola. La ragazzina vittima delle attenzioni del branco, composto da ragazzi della stessa scuola ma non della sua classe, ha raccontato di essere vittima delle persecuzioni del gruppo da mesi. La polizia prosegue ora le indagini per risalire anche all'identità degli altri partecipanti all'aggressione.