Oggi martedì 23 luglio 2019 è il duecentoquattresimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 161 giorni alla fine del 2019. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.38 regalandosi 14 ore e 43 minuti di luce. Il 23 luglio si entra nel segno astrologico del Leone. Dal punto di vista meteorologico, il 23 luglio sarà una giornata molto calda in tutta Italia. Come indicano le previsioni meteo l'anticiclone africano provocherà oggi e in generale questa settimana un clima infuocato e molta afa anche su molte regioni italiane, da Nord a Sud.

Il Santo del giorno: Santa Brigida di Svezia

La Chiesa cattolica venera oggi 23 luglio Santa Brigida di Svezia. Al secolo Brigida Birgersdotter, la Santa che si festeggia oggi è stata una religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore. Considerata la protettrice di pellegrini e viaggiatori, fu proclamata santa da Bonifacio IX il 7 ottobre 1391. Si festeggiano oggi anche Sant'Apollinare di Ravenna, San Liborio (Vescovo di Le Mans), Sant'Ezechiele, San Fedor Usakov (Ammiraglio della Flotta Navale Russa).

Nati il 23 luglio

È nato il 23 luglio del 1941 il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Politico, giurista, accademico e avvocato, Mattarella è il dodicesimo presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015. Nato a Palermo, Mattarella compie oggi 78 anni. Suo fratello Piersanti nel 1980 fu assassinato da Cosa Nostra mentre era presidente della Regione Siciliana. Tra gli altri personaggi famosi nati oggi c'è Massimo Boldi, attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo conosciuto anche col soprannome di Cipollino. Boldi compie oggi 23 luglio 2019 74 anni.

Il segno zodiacale dei nati il 23 luglio è il Leone

Secondo l'astrologia occidentale, il Leone è il quinto dei 12 segni zodiacali, situato tra Cancro e Vergine. I nati oggi 23 luglio sono del segno zodiacale del Leone. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità e tenacia. A caratterizzarle sono anche l’orgoglio, le doti in fatto di amore e la fiducia in se stesse.

Accadde oggi: le ricorrenze del 23 luglio

Il 23 luglio del 1962 avveniva il primo collegamento in mondovisione: “Buonasera! Fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare, come testimone e come spettatore, alla nascita della televisione mondiale: per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l'Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale”. Con queste parole, la mattina del 23 luglio di 57 anni fa in diretta sulla RAI, Luca Di Schiena salutava l'avvenuta trasmissione del primo collegamento televisivo via satellite tra USA ed Europa. Le prime immagini trasmesse sono state quelle della Torre Eiffel, sugli schermi americani, e della Statua della Libertà, a Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento.

La morte di Amy Winehouse il 23 luglio 2011

Oggi sono trascorsi otto anni dalla scomparsa di Amy Winehouse, cantautrice, stilista, produttrice discografica e chitarrista britannica. Classe 1983, la cantante ha raggiunto il successo con l’album "Back to Black”. Al centro delle cronache anche per i suoi eccessi, è stata trovata morta, all’età di 28 anni, nella sua casa di Londra il 23 luglio 2011.