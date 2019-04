Quella terribile mattina del 19 maggio 2012 alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi quando rimase ferita e sanguinante sull'asfalto a causa di una improvvisa deflagrazione non la potrà mai dimenticare come non potrà mai dimenticare l'unica compagna morta nel sanguinoso attentato, la 16enne Melissa Bassi. Per questo è stato quasi naturale per Azzurra Camarda pensare subito alla sua amata compagna di scuola quando ha scoperto di essere incinta e di dover dare un nome alla nuova arrivata. Come riporta il Quotidiano di Puglia, Azzurra, che oggi ha 23 anni e si è sposata di recente, ha voluto omaggiare l'amica scomparsa dando il nome Melissa alla primogenita. La 23enne del resto ha sempre mantenuto vivo il ricordo dell'amica non interrompendo mai il rapporto con la famiglia di Meilissa al pari delle altre amiche rimaste ferite nell'attentato, saldando con tutte loro un'amicizia nata nell'adolescenza e che gli eventi hanno reso indissolubile.

La scelta di Azzurra di chiamare Melissa la figlia è stata accolta con gioia da parte dei genitori della 16enne scomparsa, Massimo e Rita Bassi che erano presenti anche al matrimonio della 23enne. Azzurra insieme alle altre ha sempre presenziato anche ai processi contro l'attentatore, Giovanni Vantaggiato di Copertino, fermato pochi giorni dopo l'attentato e condannato in via definitiva all'ergastolo per strage con finalità di terrorismo. Melissa e Azzura, insieme a un'altra ragazza, Selena Greco, formavano un terzetto indissolubile ai tempi della scuola. Proprio quest'ultima ha voluto salutare con un toccante messaggio la nascita della nuova arrivata: "A poco meno da una data importante ormai per noi è venuta al mondo Lei. Lei che ci riempirà i giorni di gioie immense, lei che solo nel chiamarla per nome ci farà venire un nodo alla gola e ci farà riempire gli occhi di puro amore e felicità, lei che solo da poche ore passate nel guardarla negli occhi vedevo l'immenso ormai nei nostri giorni. Lei che porta il suo nome, semplicemente Lei, piccola Melissa".