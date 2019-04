Il miliardario e principale azionista della britannica Asos, proprietario della catena Bestseller, ha perso tre dei suoi quattro figli nella strage di Pasqua, che è stata organizzata da un gruppo locale di jihadisti, National Thowheeth Jamath, coadiuvati da una rete di terroristi internazionali. Anders Holch Povlsen è l'uomo più ricco della Danimarca, ma niente potrà più restituirgli i sorrisi dei suoi tre bambini, che erano con lui in vacanza. La notizia è stata diffusa dal Guardian. Nei giorni precedenti agli attentati, Alma, una delle figlie del miliardario, ha condiviso una foto dei suoi fratelli Astrid, Agnes e Alfred, accanto a una piscina nello Sri Lanka, ritratti di spalle, in un momento di spensieratezza. Non è ancora chiaro chi dei quattro figli di Anders Holch Povlsen sia sopravvissuto, né che età avessero le vittime.

Intanto nel paese il presidente Maithripala Sirisena ha deciso di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale a partire dalla mezzanotte di oggi. Il capo di Stato ha anche chiesto l'aiuto della comunità internazionale per dare la caccia a chi dall'estero ha aiutato il gruppo locale di terroristi a sferrare gli attacchi.