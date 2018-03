Scoperta shock per un automobilista che aveva viaggiato lungo l’autostrada A1 ed era arrivato al casello per pagare la tratta appena percorsa: guardando nel gabbiotto si è accorto che il casellante era morto. L'uomo ha dato l'allarme intorno alle 19.45 di sabato quando è uscito al casello dell’Autosole di Reggio di Mancasale. L'automobilista in realtà voleva pagare il pedaggio con il bancomat ma ha avuto un problema e ha richiesto assistenza tramite il pulsante apposito ma nessuno ha risposto. Solo a questo punto è sceso dalla sua vettura alla ricerca di qualcuno in grado di aiutarlo e ha trovato il corpo esanime del casellante. La vittima è Marco Severi, 56enne di San Martino in Rio, stroncato molto probabilmente da un malore.

Per lui inutili i soccorsi inviati dal 118, un’auto medica da Reggio e l’ambulanza della Croce Rossa di Bagnolo. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per mezz’ora, ma purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare e hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Sul posto sono intervenuti per accertamenti gli agenti della polizia stradale di Modena Nord e di Reggio e agenti della questura che hanno informato l'autorità giudiziaria che deciderà se far eseguire ulteriori accertamenti sulla salma

La notizia del decesso del 56enne ha colto di sorpresa colleghi e amici, ancora increduli per l'accaduto. Dle resto Marco Severi svolgeva quel lavoro da molto tempo e dunque era conosciuto da tutti gli addetti del tratto emiliano. Era dipendente di Autostrade per l’Italia dal lontano 1984 e a volte veniva spostato ai caselli di Modena o Bologna, a seconda delle necessità, ma Reggio era la sua casa. "Marco aveva qualche acciacco, ma godeva di buona salute e non aveva mai avuto problemi di cuore. È successo tutto così in fretta che ci ha colti di sorpresa. Sono quelle cose che non ti aspetti mai" ha ricordato il cugino.